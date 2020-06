Pedro Gonçalves: «Este triunfo alimenta o sonho europeu»

Um golo de Pedro Gonçalves, aos 78 minutos, foi fundamental para oferecer os três pontos ao Famalicão na receção ao FC Porto, em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS.





Em declarações no final do encontro, o médio famalicense não escondeu que o encontro diante dos dragões "foi diferente", muito por culpa da ausência de adeptos nas bancadas, afirmando que a equipa tentou "ao máximo cumprir" aquilo que o treinador pediu para a partida."Foi um jogo diferente. Não sentimos os adeptos, mas nunca deixámos de ter o seu apoio e o meu golo foi uma inspiração para eles. Fizemos tudo o que o técnico pediu. Fez uma boa análise ao adversário e tentámos ao máximo cumprir o que nos pediu. Isso passou por tentar ter posse de bola e chegar o mais rápido possível à baliza do adversário com qualidade", apontou."Este triunfo alimenta o sonho europeu. Vamos encarar o resto do campeonato jogo a jogo e tentar vencer todos os encontros", finalizou.