Pedro Gonçalves, Jorge Mendes e Jorge Pires oferecem ventilador ao Hospital de Chaves

Pedro Gonçalves tem brilhado dentro das quatro linhas, mas, esta terça-feira, anunciou uma ação que o fará ser aclamado também fora delas. O médio do Famalicão associou-se aos seus empresários, Jorge Mendes e Jorge Pires, para oferecer um ventilador ao Hospital de Chaves.





Natural de Vidago, o jovem jogador está naturalmente consternado com o momento e com o que este pode causar às gentes da sua região, pelo que decidiu juntar-se aos seus dois agentes para adquirir um equipamento dispendioso e que tanta falta tem feito aos centros hospitalares de todo o país.O objetivo da iniciativa é sensibilizar outras pessoas a ajudar nesta fase de aperto. De resto, de referir que também André Liberal, jovem jogador do Chaves, se juntou a esta causa para oferecer os materiais consumíveis de que o ventilador irá necessitar ao longo do tempo."São nestes momentos de urgência que é importante ajudar. Eu e os meus empresáriso (Jorge Pires e Jorge Mendes) decidimos responder prontamente ao apelo do nosso amigo enfermeiro Daniel Bernardo e vamos adquirir um ventilador para o Hospital de Chaves. Contamos que seja entregue na segunda semana de Abril! Espero que outras pessoas do nosso concelho de Chaves se juntem a nós e possam ajudar quem mais precisa. É importante que todos ajudemos", escreveu no Instagram.