Pedro Gonçalves tem sido uma das figuras da boa temporada do Famalicão e, por consequência, tem gerado cobiça em vários mercados do futebol europeu. O mais recente é o turco, com o Galatasaray a ter o jogador referenciado.





Depois de ter feito várias observações a 'Pote' ao longo da temporada, o emblema de Istambul, através do seu 'scouting', elaborou um relatório que fez chegar ao técnico Fatih Terim. O mítico treinador turco terá ficado agradado com o que viu e aprovou o jogador.Assim sendo, Pedro Gonçalves está na agenda do 'Gala' para render Seri.