Pedro Gonçalves não fecha as portas à continuidade em Famalicão

A temporada que Pedro Gonçalves está a protagonizar está a despertar cobiça pelo médio do Famalicão. Seja como for, o cenário de continuar no Minho também não desagrada a "Pote", que, este domingo, respondeu afirmativamente a um adepto que levantou a possibilidade de ficar pelo menos mais uma época ao serviço dos famalicenses.





"Vê-se a ficar mais uma época em Famalicão?", questionou o referido adepto. "Sim", retorquiu Pedro Gonçalves, juntando à resposta um 'emoji' com o polegar levantado.Já antes, aliás, o jovem médio tinha dado a entender que está feliz em Famalicão, ao elogiar os adeptos e todo o apoio que tem recebido desde que chegou.Pedro Gonçalves, recorde-se, assinou contrato com o Famalicão por cinco temporadas, ou seja, até 2024.