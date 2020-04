Pedro Gonçalves: o golo na Luz, o jogo mais marcante em Alvalade e o sonho da Seleção

Pedro Gonçalves está a viver a melhor temporada da carreira, ao ponto de ser uma das figuras de proa daquela que é para muitos a equipa sensação da 1.ª Liga.





O médio já leva seis golos e oito assistências, totalizando uma participação num total de 14 golos, mas houve um que ficou na memória: aquele marcado ao Benfica, na Luz, para a Taça de Portugal, numa jogada em "Pote", como é conhecido, deixou para trás quase meia equipa das águas antes de bater Vlachodimos."Este festejo responde. Sem dúvida o golo mais bonito que marquei a nível profissional", apontou o jovem jogador natural de Vidago, numa sessão de perguntas e respostas com os seus seguidores no Instagram.Uma opinião que voltaria a vincar mais tarde, após nova pergunta de um adepto, à qual juntou, ainda assim, uma novidade: a do jogo mais marcante."O melhor momento foi a vitória no Estádio de Alvalade e o melhor golo foi para a Taça de Portugal, contra o Benfica", reiterou o médio.Abordado o passado, Pedro Gonçalves foi também questionado sobre os sonhos que tem para o futuro e abriu o jogo, partilhando o desejo de chegar à Seleção de Portugal."O meu maior sonho? Representar a Seleção Nacional A", concluiu.