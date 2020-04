Pedro Gonçalves oferece camisola a segurança de grande superfície

Depois de se juntar aos seus empresários para oferecer um ventilador ao Hospital de Chaves e de se associar a Jorge Pires, um dos seus agentes, para doar 2.500 máscaras e 50 fatos de proteção individual, divididos entre aquela unidade hospitalar e os Bombeiros de Vidago, Pedro Gonçalves voltou a mostrar-se empenhado para contribuir para com a comunidade nesta fase conturbada.





Desta vez, o médio do Famalicão prometeu oferecer uma camisola a Bruno Coelho, segurança de uma grande superfície na cidade de Chaves, num gesto simbólico que tem o objetivo de homenagear todos aqueles que continuam a trabalhar fora de casa durante a quarentena.O anúncio foi feito nas redes sociais e confirmado apelo próprio profissional de segurança, que se mostrou muito satisfeito com o cuidado de "Pote"."Sim a camisola está prometida e vai ser entregue assim que acabe o isolamento social imposto. Sou segurança de uma superfície que tem de estar aberta nesta altura. Eu e os meus colegas (seguranças e pessoal que trabalha no hipermercado) espalhados por todo o país temos de continuar a lidar com as pessoas e a ajudar para que nada lhes falte. É um período confuso e é muito complicado tentar manter a ordem. E o Pote, que é natural daqui do nosso concelho, e que já me conhece, teve este gesto. A camisola vem para mim, mas a intenção é homenagear todos nós", explicou Bruno Coelho, antes de detalhar a importância da oferta."É importante ser reconhecido. Saber que eu e os meus colegas temos de deixar as famílias em casa e ter de enfrentar a realidade. E ser reconhecido por um jogador de futebol só me deixa orgulhoso por saber que para ele o meu trabalho também é importante", concluiu.