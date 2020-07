Pedro Gonaçalves, médio do Famalicão, recebeu, esta terça-feira, o prémio de melhor jogador do mês de junho da Liga NOS. Apesar do prémio individual, o jogador de 22 anos preferiu destacar o trabalho coletivo do plantel famalicense.





"Este prémio é graças ao trabalho da equipa, do míster e também também ao trabalho individual. É algo que me dá uma motivação extra, mas o importante é que a equipa esteja bem e que eu possa ajudar", explicou Pedro Gonçalves.O camisola 28 dos famalicenses arrecadou o prémio com 17,78% dos votos, superando Lucas Fernandes, do Portimonense (15,56% dos votos), e Wendel, do Sporting (14,44%).