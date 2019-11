Pedro Gonçalves regressa à casa onde se formou

O jogo de amanhã, diante do Sp. Braga, será de emoções fortes para Pedro Gonçalves. O jovem médio, de 21 anos, irá regressar a uma casa que bem conhece e na qual passou cinco anos da sua formação, antes de rumar ao Valencia e depois ao Wolverhampton. De resto, este encontro irá reconduzir, também, Defendi à titularidade, tal como garantiu João Pedro Sousa na antevisão do jogo com o Gil Vicente. Vaná, titular nesse jogo, voltará a ser suplente.

Quebrar o enguiço

A caminhada história do Famalicão já permitiu aos minhotos alcançar feitos inéditos na 1ª Liga. E amanhã, em casa do Sp. Braga, pode haver nova história para contar. Isto porque, em cinco embates no reduto arsenalista neste escalão, a equipa famalicense nunca conseguiu pontuar. O único triunfo do Famalicão em Braga remonta a 1943/44, em jogo da 2ª Divisão.