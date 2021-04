Pedro Martins elogia Rúben Vinagre: «Tem capacidade para ser lateral de eleição»

Rúben Vinagre não teve uma passagem muito feliz pelo Olympiacos, mas nem por isso Pedro Martins ficou com uma má recordação do agora lateral do Famalicão. O técnico português, recentemente coroado campeão na Grécia, deixou rasgados elogios ao jovem jogador, apontando-o mesmo a altos voos.





"Sempre vi grande potencial e capacidade para ser lateral de eleição. É o que espero", começou por dizer, em declarações ao Canal 11.Na Grécia, Rúben Vinagre não teve muitas oportunidades por se impor. Tudo graças a uma lesão de alguma gravidade, que o impediu de treinar e lutar pelo seu espaço."O Rúben chegou à Grécia já um pouco tarde. Tínhamos começado o campeonato e ele entrou, vindo de uma lesão. Veio da seleção e do Wolverhamtpon com uma lesão. Durante 2 meses não conseguiu trabalhar. Teve dificuldade em impor-se, não se adaptou, as coisas não correram bem. Não correu bem pela adaptação, mas sobretudo pela lesão com alguma gravidade que teve, que condicionou a sua permanência. Depois, o Rúben queria jogar e decidimos que o melhor para ele era ele abraçar outro projeto", explicou.