Pêpê: «Entrámos muito mal e sofremos logo dois golos»

Pêpê Rodrigues lamentou o mau arranque de jogo do Famalicão no Estádio da Luz que, segundo o médio, revelou-se decisivo para a derrota frente ao Benfica.





"Entrámos muito mal na partida e sofremos logo dois golos. A estratégia que trazíamos ficou difícil mas não virámos a cara à luta. No 1º tempo tivemos uma bola no poste que, se tem entrado, podia ter sido diferente. Continuámos a acreditar, o míster corrigiu-nos no balneário e entrámos no 2º tempo à procura do golo mas não conseguimos. Ficou a reação e agora é olhar para a frente que neste jogo já não podemos fazer nada", afirmou o médio, na 'flash-interview', à BTV."Estou eternamente grato ao Benfica por me ter formado como homem e jogador mas estou focado no Famalicão para ajudar o clube a sair deste lugar", acrescentou o jogador do Famalicão.