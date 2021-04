Pêpê: «Estamos aqui para a luta e vamos conseguir o nosso objetivo»

Naturalmente desapontado pelo desaire sofrido pelo Famalicão, Pêpê assumiu que a má entrada dos famalicenses em ambas as partes acabou por condicionar o desfecho do duelo com o FC Porto. Ainda assim, o médio frisou que ainda há muito pela frente e que ao Famalicão apenas resta agora levantar a cabeça e continuar a lutar.





"As duas partes do jogo até foram bastante iguais porque entrámos mal na primeira e também entrámos mal na segunda, mas o que importa é que reagimos sempre e perto do final até podíamos ter empatado o jogo naqueles três cantos seguidos em que estivemos perto do golo. Não conseguimos, mas agora há que levantar a cabeça, pois estamos aqui para a luta e vamos conseguir o nosso objetivo", começou por apontar, à SportTV."Viemos ao Dragão para ganhar o jogo, como vamos a qualquer estádio. Há que retirar o que fizemos bem e corrigir o que esteve mal para o próximo jogo porque temos de lutar para conquistar os pontos.""Da mesma forma que encaramos todos os jogos. Entramos em todos com a confiança de que os podemos ganhar e é isso que vamos fazer com toda a certeza nos próximos quatro jogos."