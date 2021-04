Pêpê: «Queríamos continuar a somar»

Pêpê assume que o Famalicão não conseguir alcançar o seu principal objetivo na receção ao Portimonense, que passava por continuar a somar pontos, algo que a equipa vinha a fazer desde a chegada de Ivo Vieira ao comando técnico dos minhotos.





"Fomos dominantes. Queríamos continuar a somar [pontos]. Vínhamos com o foco total para conquistar os três pontos. É com esse pensamento que vamos agora defrontar o Gil Vicente na próxima jornada", começou por dizer o médio da formação minhota, em declarações aos microfones da Sport TV no final do encontro."Nós olhamos para os adversários de igual forma. Infelizmente hoje não conseguimos ganhar. Há que pensar no próximo jogo. Eles são uma equipa alta. No fim começámos a meter muitas bolas aéreas. Podíamos ter circular mais a bola", acrescentou.