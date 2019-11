Plantel com jogo-treino esta manhã

Depois do empate frente ao Moreirense, o Famalicão só volta a jogar de forma oficial a 23 de novembro (frente à Académica, para a Taça de Portugal). Perante este cenário, o clube minhoto realiza um encontro de cariz particular esta manhã frente ao FC Porto B. A partida, que começa às 10h30, disputa-se em Famalicão e será à porta fechada.

O treinador João Pedro Sousa deverá aproveitar o jogo para observar e dar minutos a jogadores que não têm sido muito utilizados, tal como fez nos jogos-treinos da última paragem competitiva.

Substituído à passagem do minuto 69 do jogo da última jornada devido a lesão, Patrick William não será opção na partida de amanhã. É expectável que o polivalente brasileiro regresse à competição no fim do mês de novembro.