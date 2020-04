Plantel do Famalicão irá treinar com material individual e sem acesso aos balneários

O contexto de pandemia que o país e o Mundo atravessam obrigou o Famalicão a adotar medidas extraordinárias no regresso aos treinos que se verificou esta segunda-feira.





O emblema minhoto viu-se forçado a impor várias limitações em termos de utilização de espaços, mas não só, visto que estendeu essas restrições também ao material utilizado para as sessões de trabalho que se avizinham."O material de treino que possam usar, bolas e elásticos, é individual. O objetivo é que não haja contacto próximo entre nenhum elemento e que todo o material seja individual, não havendo partilha de nenhum material nem de nenhum equipamento", apontou o chefe do departamento clínico famalicense.Sobre o futuro e sobre uma possível evolução dos treinos individuais para coletivos, Diogo Gomes diz que esse passo já está planeado, mas que tal só será concretizado mediante as recomendações da Liga."O plano de treinos já está delineado e isso fica a cargo do departamento de performance e da equipa técnica, sempre consultando a nossa parte, porque estas restrições têm a ver com a parte médica e com o potencial risco de infecção. Mas vamos aguardar pelas recomendações da Liga para avançar com a data dos treinos coletivos para também adaptarmos esse tipo de treino quando essa realidade for possível", referiu.