O dia de trabalho do Famalicão, esta quarta-feira, foi diferente do habitual e contou com uma presença especial. As crianças da creche Sol Nascente deslocaram-se ao Municipal e proporcionaram um momento distinto a todo o plantel famalicense.





Um episódio que gerou muitos sorrisos quer nos jogadores do Famalicão, quer nos jovens presentes. O registo, de resto, foi partilhado pelo próprio clube.