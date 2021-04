Plantel do Famalicão une-se a campanha solidária para ajudar criança com doença rara

Naquilo que vem sendo uma atitude recorrente nesta temporada, os jogadores do Famalicão uniram esforços para ajudar uma causa solidária. Neste caso, a contribuição dos atleltas dos minhotos foi a favor do Gustavo, uma criança com uma doença rara.





O 'Guga', cuja história pode ser acompanhada na página de Facebook 'A Jornada do Guga', foi diagnosticado com uma "mielite transversa provocada por um enterovirus", doença que impede a locomoção da criança e que tem poucas expectativas de cura. Assim, os jogadores do Famalicão fizeram questão de oferecer uma camisola do clube autografada por todos, que posteriormente será leiloada. O dinheiro reverterá para os tratamentos da criança.Esta não é a primeira vez que pessoas ligadas ao mundo do desporto se associam à causa. Rui Barros já fez um vídeo de apoio a Guga e Miguel Alves, jogador de andebol, ofereceu uma camisola do FC Porto autografada por todo o plantel.