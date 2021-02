O plantel do Famalicão uniu-se em torno de uma causa solidária e decidiu ajudar três crianças que, recentemente, ficaram sem a casa onde viviam e, consequentemente, sem todos os seus bens. Daniela, Simão e Tiago perderam tudo o que tinham num incêndio, há um mês, e o grupo de trabalho minhoto não ficou indiferente.





Neste sentido, o plantel famalicense pegou no dinheiro depositado na caixa das multas, cerca de dois mil euros, e decidiu entregá-lo a estas três crianças, de forma a ajudá-las a reerguer as suas vidas.Gil Dias e Ivo Rodrigues foram os porta-vozes do grupo, tendo entregue este valor a Tiago Velho, treinador do Bougadense, que se dedica a ajudar famílias carenciadas.