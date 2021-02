Posição não gera pressão extra

Na antevisão do jogo com o Belenenses SAD, Silas sublinhou que o Famalicão está bem em termos anímicos, apesar de estar em zona de despromoção. "O mais difícil é a pressa dos resultados, é um obstáculo que temos. No entanto, a pressão de estarmos em zona de descida é zero. Sabemos onde estamos, mas temos qualidade e potencial para sair daqui. Acredito que a vitória nos vai sorrir e, depois de ganharmos um ou dois jogos, os jogadores vão começar a soltar-se", referiu.





Explicando que Gustavo Assunção vai estar em dúvida até à hora do jogo, o técnico deixou ainda elogios ao adversário desta noite: "O Belenenses SAD é uma equipa que joga neste sistema há muitos meses. Tem dinâmicas bem adquiridas e o facto de não ter feito muitos golos não quer dizer que não crie ocasiões."