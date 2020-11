Poucas mexidas para o jogo da Taça de Portugal

João Pedro Sousa assegurou que não vai fazer gestão do plantel na partida de hoje, mas não deixa de ser expectável que o treinador do Famalicão promova pequenas alterações de forma a dar oportunidade a jogadores que têm menos minutos. Zlobin e Marcelo Trotta devem surgir no onze dos minhotos, que têm como objetivo fazer uma prestação na Taça de Portugal ao nível da do ano passado. Em 2019/20, o clube chegou às meias-finais da competição.

Rui Gregório confiante

Há pouco mais de duas semanas no cargo de treinador do Oriental, Rui Gregório acredita que a equipa vai fazer "um jogo competente" e que estará "organizada e com princípios bem estabelecidos". Hélio Roque também está otimista: "Vamos entrar para vencer. A Taça de Portugal é imprevisível."