Presidente da SAD do Famalicão critica arbitragem: «Saímos prejudicados nas decisões»

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, foi à sala de imprensa após a derrota (1-0) diante do Sp. Braga e criticou a atuação da equipa de arbitragem liderada por Rui Costa no encontro desta segunda-feira.





"Vim fazer um apelo à atenção e à tranquilidade nas decisões, hoje o golo, na senda de um que foi anulado ao Sp. Braga pelo mesmo árbitro, hoje foi validado, claramente havia um jogador entre a bola e o guarda-redes", começou por referir Miguel Ribeiro."Na expulsão, a risca [do fora de jogo] estava zero centímetros, o que nos faz alguma confusão. Há um penálti no último minuto que o VAR chama e não se concretiza. São situações capitais num jogo, decisões que interferem em resultados e na essência do jogo. Acho que devemos apelar à tranquilidade nas decisões. Nada nos move contra o árbitro [Rui Costa] ou contra a arbitragem, mas não podemos deixar de expressar o nosso lamento porque saímos prejudicados nas decisões", acrescentou.