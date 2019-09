Quantum Pacific Group passa a deter 85% do capital social da SAD do Famalicão

O Famalicão anunciou esta quarta-feira que Quantum Pacific Group aumentou a sua participação no capital social da SAD do clube. Dessa forma, o grupo liderado por Idan Ofer passa agora a deter 85% do capital social da sociedade.Além de ter sido acionada a opção de compra de mais 34% das ações da SAD (o grupo detinha 51% até aqui), houve também alterações a nível estrutural. Miguel Ribeiro é o novo presidente da sociedade anónima, Amit Singh é o novo administrador executivo e Jorge Silva é o presidente do clube e administrador não executivo da SAD.Após a confirmação do acordo, Amit Singh, representante da Quantum Pacific Group mostrou-se bastante satisfeito. "Este é um projeto ambicioso e no qual é inegável a competência e conhecimento de quem tem a missão de o dirigir", referiu.Miguel Ribeiro, por seu lado, destacou o processo de continuidade que tem vindo a ser dado desde há um ano. "Estamos a dar continuidade aos pergaminhos que caracterizam o FC Famalicão. Aquando da entrada da Quantum Pacific Group na SAD, definimos a intenção de contribuir para o crescimento do FC Famalicão. Esta é uma parceria que está a conseguir deixar marca no futebol português. A ambição que demonstramos desde a nossa entrada é transversal à paixão que os nossos adeptos nutrem pelo clube. Foi este contexto que motivou a Quantum Pacific Group a alargar a sua posição na SAD do FC Famalicão", salientou.Por fim, Jorge Silva expressou o desejo de que as parte continuem a "trilhar um caminho que permita aprofundar a relação e compromisso que juntou clube, SAD e Quantum Pacific Group.