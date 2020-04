O plantel do Famalicão regressou ao relvado no início da presente semana, mas ainda sem Uros Racic. O médio sérvio viajou para o seu país natal no início do surto para estar com a família, devidamente autorizado pelo clube, que não o quis privar de estar juntos dos seus neste período, mas ainda não conseguiu voltar a Portugal.





Devido às restrições existentes precisamente pelo contexto de pandemia, Racic está retido na Sérvia, sem voo para poder fazer a viagem de regresso. Um contratempo ao qual as partes - jogador e clube - são alheias, mas que não impede que haja otimismo numa resolução a breve trecho.Seja como for, mesmo impedido de trabalhar com o plantel, o médio não tem estado parado e tem feito questão de demonstrar trabalho nas redes sociais, onde tem publicado vários vídeos a treinar com e sem bola.