Racine Coly, defesa-esquerdo pertencente aos quadros do Nice, está a ser apontado pela imprensa francesa como o próximo reforço do Famalicão.





O lateral, que soma 10 jogos pela equipa principal dos gauleses esta temporada, estará próximo de rever Ibrahim Cissé, defesa-central que, recorde-se, trocou o Nice pelo Famalicão nesta janela de transferências de janeiro.De acordo com as mesmas informações, Coly chegará ao Minho por empréstimo com opção de compra.