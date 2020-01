Racine Coly é o terceiro reforço de inverno do Famalicão

Racine Coly foi esta quinta-feira anunciado como o terceiro reforço de 'inverno' do Famalicão, clube que ocupa o terceiro lugar da Liga NOS, com 27 pontos, a 15 do líder Benfica.

O lateral-esquerdo, de 24 anos, chega por empréstimo do Nice, num acordo que prevê uma possível opção de compra no final da temporada.

Coly junta-se a Ibrahim Cissé, antigo companheiro de equipa no emblema gaulês que foi confirmado como a primeira contratação de 'inverno' dos minhotos, e ao lateral-direito Ivo Pinto. Utilizado pelo Nice em dez partidas esta temporada, o lateral-esquerdo ruma agora ao Famalicão.

"Fiquei muito agradado com o desafio lançado pelo FC Famalicão. É um clube que está a destacar-se no futebol português e que tem permitido aos jovens jogadores mostrar as suas qualidades", disse em declarações aos meios oficiais do Famalicão.