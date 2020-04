Raí Pinto: «O Famalicão é o clube ideal para um jovem se afirmar no futebol português»

Raí Pinto, lateral-direito dos sub-19 e dos sub-23 do Famalicãom foi o mais recente convidado da rubrica "Sabe mais sobre". O jovem, de 19 anos, fez uma análise da temporada 2019/20 e deixou muitos elogios ao projeto do Famalicão.





Chegado ao clube no início da época proveniente do FC Porto, Raí começou por explicar o que o motivou a aceitar a proposta dos famalicenses. "O projeto do Famalicão é bastante positivo para os jovens e foi isso que me levou a vir para cá. Sinto que o Famalicão é o clube ideal para um jovem se afirmar no futebol português. Grande parte dos jogadores do plantel principal são jovens e, como se pode ver, tem corrido muito bem", afirmou.Assumindo que sentiu diferenças quando regressou aos juniores para disputar a fase final do campeonato depois de ter atuado nos sub-23, Raí salientou as vantagens da Liga Revelação para os jovens: "A Liga Revelação é bastante positiva para o futebol português. Na transição dos sub-19 para a equipa principal muitos jogadores não têm espaço. Desta forma, os atletas têm sempre a possibilidade de estar no ativo. Passar dos sub-19 para os sub-23 não foi complicado porque os colegas e o staff ajudaram-me muito. Claro que em termos de rigor é diferente porque estamos a falar de uma equipa sénior, mas a adaptação não foi difícil".O lateral-direito concluiu explicando como tem passado o período de isolamento social. "De manhã faço sempre os treinos que o Famalicão nos tem enviado e, de tarde, tenho feito corrida. Para além disso, tenho aproveitado para ver algumas séries, para tentar fazer algumas coisas na cozinha e para jogar vídeojogos", rematou.