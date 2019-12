Receita caseira para saciar jejum

O Famalicão regressa a casa, esta tarde, à procura de colocar um ponto final no jejum de vitórias que atravessa para o campeonato, prova para a qual não soma triunfos desde a receção ao Gil Vicente, a 30 de outubro. De lá para cá, a turma minhota somou dois empates e uma derrota em três partidas, sendo que o desaire registou-se na última ronda, no terreno do Portimonense.

Ora, olhando ao histórico de duelos caseiros dos famalicenses na corrente edição da Liga NOS, voltar a jogar dentro de portas pode ser o remédio certo para curar as feridas de um momento menos positivo. Em cinco duelos caseiros realizados até ao momento, o Famalicão venceu quatro e empatou um, com um saldo de 13 golos marcados e sete sofridos.

Sessão de autógrafos

Antes do apito inicial do encontro com o Tondela, os adeptos vão ter a oportunidade de privar com alguns jogadores da equipa principal. O clube está a organizar uma sessão de autógrafos, às 14h30, na qual marcará presença o Fama, a nova mascote famalicense.