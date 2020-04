Regresso ao ativo está em análise

Os responsáveis do Famalicão vão debruçar-se ainda esta sexta-feira sobre a forma como o plantel pode voltar ao ativo, talvez já a partir da próxima semana, ou o mais tardar a partir de 4 de maio.





O regresso de outros clubes aos treinos, como sucedeu com Nacional e Sporting e vai acontecer já com o Sp. Braga a partir da próxima 2ª feira, apesar dos naturais cuidados que isso implica neste momento, servirá obviamente de exemplo aos famalicenses, sendo certo que o Famalicão tem mais condicionalismos pela frente, uma vez que só há dois relvados naturais disponíveis.Além do Municipal de Famalicão e do relvado de treinos de apoio ao mesmo, ainda existem dois na Academia do clube, mas ambos são sintéticos e pouco aconselháveis para o regresso dos jogadores à atividade ao fim de tanto tempo de ausência do trabalho de campo.Esta situação, naturalmente, restringe muito as opções dos famalicenses para o treino individual que está preconizado para este momento de crise de saúde pública e até nova ordem das autoridades, mas mesmo assim é possível estabelecer um plano semelhante ao que outros clubes portugueses já estão a cumprir e é isso que estará em discussão na reunião desta sexta-feira.