Regresso em alta de Iván Jaime teve o dedo do pai

Dois meses depois, Iván Jaime voltou a sentir o prazer de pisar o relvado em competição e a verdade é que o regresso não podia ter corrido melhor. O espanhol, de 20 anos, foi titular frente ao P. Ferreira, assinou uma boa exibição e coroou-a com um golo, o segundo da equipa no jogo e o seu primeiro com a camisola minhota. Uma noite "mágica", como o próprio classificou nas redes sociais, que chutou para cantoem definitivo os tempos difíceis que este viveu, fruto de uma lesão, primeiro, e da falta de espaço, posteriormente.





Grande parte desta reaparição deve-se ao trabalho diário, mas há uma fatia importante que cabe também ao pai, Juán Manuel. A viver em Portugal com o filho, de forma a ajudá-lo a ultrapassar as dificuldades de viver sozinho fora do seu país em tão tenra idade, o progenitor tem sido uma muleta importantíssima para o jogador. Além de o aliviar das mais variadas tarefas diárias, o progenitor tem sido a companhia e a força fora do campo.No entanto, toda esta mudança teve implicações ao nível da dinâmica familiar. Para trás, ou seja, em Espanha, ficaram a mãe e a irmã, elementos do agregado a quem Iván era e é também muito ligado. Refira-se, neste sentido, que, quando estava no Málaga, Iván costumava fazer pilates com a mãe duas a três por semana, numa prova clara de que eram e são muito unidos.Agora com 20 anos, Iván Jaime tinha apenas 19 quando decidiu largar a vida que levava em Málaga, cidade natal, para vir para Portugal. Mesmo tendo propostas de outros clubes da 1ª Liga do seu país, o jovem optou por sair da sua zona de conforto e arriscar tudo por um projeto que o encantou logo desde início. Agora, continua focado em vingar em Famalicão.