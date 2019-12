Renovação do estádio do Famalicão estagnada

As obras de requalificação do Estádio Municipal 22 de junho não vão arrancar no início do próximo ano, tal como estava previsto. A informação foi dada por Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão, na Reunião de Câmara que decorreu na manhã desta quinta-feira."O concurso para as obras no Estádio Municipal tinha uma base, que corresponde ao limite máximo das propostas a aceitar. Não serão aceites propostas iguais ou superiores a esse montante e, devido à ausência dessas mesmas propostas, o concurso vai ser anulado", começou por referir o autarca.Tal como disse auma fonte do município famalicense, numa primeira fase do concurso duas empresas ficaram qualificadas para poderem avançar para a realização da obra. No entanto, numa segunda fase, apenas uma das empresas fez uma proposta concreta. O valor apresentado foi de cerca de 12 milhões de euros, muito superior aos 8.431 milhões estabelecido pelo município como base para a renovação do recinto.Ainda na Reunião de Câmara, Paulo Cunha explicou quais serão os próximos passos no processo: "É preciso fazer-se uma nova estimativa orçamental, depois será tudo ponderado em função do resultado a que chegarmos. Não posso antecipar o que vai acontecer enquanto a avaliação não estiver feita".Se fosse apresentada uma proposta de adjudicação na reunião desta quinta-feira, a obra poderia começar daqui a três/ quatro meses, tal como estava previsto. Como tal não aconteceu, o atraso nas obras de requalificação será inevitável.Apesar de ainda não haver certezas quanto às medidas que serão tomadas, a obra não deve avançar em 2020 se for aberto novo concurso público.