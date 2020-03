Riccieli: «Deco disse-me que Portugal é um bom sítio para começar a carreira»

Riccieli foi o convidado mais recente de "O outro lado", rubrica do Famalicão que dá a conhecer os jogadores do plantel. O central é representado por Deco e assumiu que o internacional português lhe deu muitos conselhos antes de reforçar os famalicenses.





"O meu empresário é o Deco e ele deu-me muitos conselhos antes de eu vir para cá. Disse-me que Portugal era um bom sítio para começar uma carreira e fez a ponte para eu vir para cá", começou por dizer.Falando do seu percurso nas camadas de formação e assumindo que chegou mesmo a parar de jogar nos sub-17, Riccieli falou dos primeiros tempos passados na formação minhota: "Tive um pouco de receio no início, mas cheguei e vi que a equipa era muito jovem e que o treinador, que é ‘gente boa’, ia saber lidar com a juventude do plantel. O plantel e o treinador fizeram com que eu me adaptasse muito rápido ao futebol português".O jogador abordou ainda o facto de não ter começado a época a titular na equipa de João Pedro Sousa. "Não assinei contrato tendo garantias que ia jogar. Sabia que a concorrência ia ser grande e, apesar de no início não ter jogado muito, continuei sempre a trabalhar com o intuito de ajudar a equipa", vincou.