Riccieli explicou, em declarações aos meios oficiais do Famalicão, como têm sido os seus dias desde a suspensão das competições.





"Eu vejo sempre o lado bom das coisas. Claro que é mau não podermos jogar nem treinar, mas é bom poder passar tempo com a minha família, com a minha filha. Com os treinos e com os jogos há coisas que, às vezes, passam despercebidas e agora tenho passado mais tempo com ela", afirmou, assumindo ainda que tem cumprido o plano de treino estipulado pelo clube famalicense.