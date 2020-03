Riccieli feliz em Famalicão: «Este balneário é dos melhores em que já estive»

O plantel do Famalicão foi construído quase de base para o regresso à 1.ª Liga, mas isso não impediu a equipa de construir um bom espírito de trabalho entre todos. Ou pelo menos essa é a garantia dada por Riccieli, defesa-central brasileiro que chegou no defeso, que garante que o grupo é bastante unido e que, por essa razão, o balneário famalicense é dos melhores em que já esteve.



"É um balneário incrível, dos melhores em que já estive. Não estive em muitos, mas por sermos jovens, temos uma ambição grande. Temos qualidade grande, mas também temos os pés no chão. Parece que ali tem pessoas com 30 anos, mas é só miúdos", aponto Riccieli, para quem o balanço, até agora, é positivo.



"Para mim é importante ter este contrato [de cinco anos]. Acho que por ser a primeira época, comecei bem, fiz bons jogos, mas pretendo nos próximos anos ter uma sequência maior e alcançar novos objectivos", assegurou.



Nesta caminhada assinalável que o Famalicão tem trilhado, os adeptos têm sido várias vezes referenciados como um fator crucial. E Riccieli não fugiu à regra.



"A palavra é de gratidão porque nós passámos por altos e baixos e os adeptos sempre estiveram lá. Gratidão por nos apoiarem em todos os momentos. Espero que o campeonato volte e vamos alcançar coisas muito boas", concluiu, em declarações aos meios oficiais do clube.