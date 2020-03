Riccieli: «O meu sonho é jogar em Inglaterra»

Perante a suspensão da competição devido à pandemia de coronavírus, o Famalicão tem aproveitado para fazer uma série de entrevistas aos jogadores do plantel. O mais recente convidado da rubrica "O outro lado" foi Riccieli.





Chegado à Europa neste verão, o brasileiro descreveu os aspetos que tem melhorado e falou ainda do grande sonho que tem na sua carreira. "Melhorei muito a maneira de ver o jogo, o mister ajuda-me muito a ler os comportamentos. Melhorei a minha competitividade e estou mais agressivo. Tive uma conversa com o treinador e disse-lhe que o meu sonho é jogar em Inglaterra. Ele disse-me que tinha te trabalhar a minha agressividade porque o futebol lá é muito físico", vincou.Assumindo que gota do facto de a cidade de Famalicão ser bastante tranquila e que sair do Brasil foi a melhor opção em termos de carreira, o jovem de 21 anos aproveitou ainda para caracterizar o balneário dos minhotos: "O mais alegre do plantel é o Vaná, está sempre a cantar e a dançar. O jogador a quem dou mais paulada? O Rúben Lameiras. Ele é muito rápido e dribla bem, só assim é que o paramos. O Toni Martínez, pela sua maturidade, confiança e regularidade é um jogador com muito potencial. Mas há mais jogadores no plantel. O Gustavo, o Pedro Gonçalves, o Patrick… são todos jogadores com muito potencial".