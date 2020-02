Riccieli pensa na Europa

Riccieli evitou a derrota do Famalicão nos instantes finais da partida, mas, na opinião do jogador, a exibição da equipa merecia um resultado ainda mais positivo. "Não falhou nada no nosso jogo. O Aves veio com uma proposta de jogar na expectativa e conseguiu, mas se alguém tivesse de ganhar, éramos nós", sublinhou, desiludido por ter somado mais um jogo sem vencer. "Estamos focados, temos trabalhado bem e as vitórias vão voltar a surgir entretanto", garantiu. Sobre os objetivos, a permanência não o deixa agradado. "Procuramos pensar em algo mais e estamos a trabalhar para isso", concluiu.