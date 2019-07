Riccieli reforça Famalicão

O defesa central brasileiro Riccieli foi contratado pelo Famalicão por cinco épocas, até ao fim da temporada 2023/24, anunciou esta terça-feira o clube recém-promovido à Liga NOS, no site oficial.





Depois de nas últimas três épocas ter representado o Mirassol, que disputa o campeonato do estado de São Paulo, no Brasil, o jogador realçou, ao sítio oficial famalicense, a oportunidade de "jogar no futebol europeu", numa equipa que tem "projetado vários jovens".O defesa brasileiro, de 20 anos, é o 18.º reforço confirmado pelo Famalicão no mercado de verão para a época 2019/20 e já integra o plantel treinado por João Pedro Sousa.