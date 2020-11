Riccieli renova com o Famalicão até 2025

Riccieli e o Famalicão chegaram a acordo para a renovação do contrato que unia as partes. O defesa-central e o emblema minhoto assinaram um novo vínculo, este válido até 2025. Trata-se de uma extensão de uma temporada, visto que, quando chegou, em 2019, Riccieli havia assinado por cinco épocas, à altura até 2024.





Peça muito importante na caminhada da época passada, algo que lhe valeu a subida à hierarquia dos capitães esta época, Riccieli viu ser premiado o estatuto que foi conquistando em Famalicão.Em declarações aos meios oficiais do clube, o defesa-central assumiu estar muito feliz. "Estou muito agradecido pela confiança demonstrada pelo Futebol Clube de Famalicão. Sei que esta renovação é fruto do meu trabalho e estou muito grato por ter visto reconhecido o meu esforço", referiu.Também Miguel Ribeiro se mostrou satisfeito com esta renovação. "Estamos muito felizes por termos renovado contrato com mais um dos nossos capitães. O Riccieli é um jogador a quem reconhecemos muita qualidade, capacidade de trabalho e um assinalável espírito competitivo", apontou.