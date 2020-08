Jhonata Robert ainda não se juntou ao plantel do Famalicão, depois de ser autorizado a chegar mais tarde, mas esse cenário deve mudar no final da semana.





O criativo deve viajar ou na quinta à noite, ou no sábado à noite, aterrando em Portugal sexta ou domingo. Entretanto, o Famalicão continuou com os trabalhos ontem, com Toni Martínez integrado.Já a equipa sub-23 iniciou a pré-época.