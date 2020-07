Roderick grato na despedida ao Famalicão

Roderick despediu-se ontem do Famalicão, deixando uma mensagem de gratidão nas redes sociais. O defesa-central garantiu que esta época "ficará para sempre na memória" e sublinhou que a equipa fez "história dentro do campo". Sobre o futuro, Roderick deixou a certeza de que será sempre "famalicense" e "festejar as muitas conquistas que os próximos anos vão trazer". "A Europa não foi este ano, mas a Europa que se prepare", escreveu.