Roderick Miranda: «Ficar em casa é a forma mais rápida de pararmos este vírus»

Já depois de Pedro Gonçalves ter batido Lourency no jogo de FIFA’20 entre o Famalicão e o Gil Vicente, Roderick Miranda, central dos famalicenses, explicou como têm sido os seus dias de isolamento social.





"A minha realidade não é diferente da maioria dos portugueses, tirando os médicos, os enfermeiros e os trabalhadores dos serviços mínimos. Estou em casa, de quarentena, com a minha família. Acho deve ser este o comportamento que todos os portugueses devem ter. É a forma mais rápida de pararmos este vírus e só assim poderemos voltar rapidamente às nossas profissões", afirmou o jogador, em declarações à SportTV+.Destacando que o triunfo do colega de equipa foi "completamente justo", Rodrick elogiou ainda a iniciativa que junta os atletas nos jogos virtuais: "Este tipo de iniciativas é muito importante, muitos adeptos do Famalicão aderiram à causa e deram força ao Pedro. É importante para manter as pessoas em casa".