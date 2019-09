Eis que, dois anos depois de ter trocado o Rio Ave pelo Wolverhampton, Roderick Miranda está de regresso a Portugal, agora para representar o Famalicão. O defesa-central, de 28 anos, foi oficializado pelo líder do campeonato, este domingo, na véspera do fecho do mercado de transferências.





Formado no Benfica, Roderick conta já com um longo currículo no futebol português e também a nível internacional. Para além de passagens pelo Servette e pelo Deportivo, o defensor soma também passagens pelo Rio Ave, pelo Olympiacos e, claro, pelo Wolverhampton."Estou feliz por estar de regresso a Portugal e por fazê-lo num clube que está a reconquistar o seu espaço no futebol português", referiu o atleta, aos meios oficiais do Famalicão.