Com a fase de mitigação da pandemia da covid-19 a entrar em vigor em Portugal, o Famalicão aproveitou para voltar a sensibilizar as pessoas para seguirem os conselhos da Direção Geral de Saúde. Nesse sentido, Roderick Miranda, central dos famalicenses, deixou uma mensagem nas redes sociais do clube.





"Como agente de saúde publica, estou em quarentena com a minha famila. Assim como eu, vários portugueses seguiram as recomendações da Direção Geral de Saúde. Ao seguirmos os conselhos, estamos a precarver-nos a nós, à nossa família e, principalmente, aos nossos profissionais de saúde e de segurança piblucia. Esses são os nossos verdadeiros heróis. Um bem haja aos nossoas heróis, espero que possam regressar rapidamente a casa em segurança", afirmou o jogador de 28 anos.