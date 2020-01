Roderick: «Queremos continuar a fazer história»

O Famalicão garantiu esta quarta-feira o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal ao vencer por 1-0 em Paços de Ferreira e no final da partida Roderick destacou o feito alcançado pelos minhotos.





"Foi um bom jogo, um jogo repartido entre duas boas equipas. Tentámos jogar e conseguimos o objetivo principal. Já há 70 anos não chegávamos às meias, queremos continuar a fazer história e essa história e passa pelos 3 pontos no próximo jogo", disse o central do Famalicão, que agradeceu o apoio dos adeptos e colocou o foco imediato na Liga."Isto é passar jogo a jogo. Domingo temos um jogo difícil em casa. Queria deixar uma palavra aos adeptos, que nos apoiaram no Bessa e aqui na Mata Real. Grande parte dos pontos tem mérito deles. Agora queremos continuar a criar história", acrescentou.

Sobre os duelos com o Benfica nas meias-finais, o jogador que foi formado nos encarnados acredita que o Famalicão vai discutir a eliminatória.



"Vai ser mais um jogo, já tivemos um este ano. Vamos tentar dar outra imagem, mas agora vamos focar no próximo jogo e a seu tempo pensaremos nas meias da Taça", concluiu.