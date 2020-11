Roupeiro revela história com João Pedro Sousa: 'bicada' aos jogadores acabou em 'túnel da morte'

Tiago Silva, mais conhecido no mundo do futebol por Sabry, é uma cara que passa muitas vezes despercebida ao comum adepto do futebol, mas em Vila Nova de Famalicão o cenário é diferente. Aí, o roupeiro do 'Fama' e adepto confesso do clube é uma figura a caminhar para se tornar emblemática, sobretudo pela paixão que nutre pelo emblema.



Por essa razão, o Famalicão decidiu colocá-lo sob a luz dos holofotes e dar a conhecer algumas das histórias mais caricatas de alguém que vive o clube por dentro, sabendo, assim, de muitos episódios que muitas das vezes não conhecem a luz do dia.Um desses momentos aconteceu com João Pedro Sousa e, entre aspas, correu mal a Sabry. Uma história que o próprio fez questão de contar."Um dia o míster foi à sala do futebol e disse-me que eu não fazia nada, ao que eu respondi que corria mais do que alguns jogadores. 'Como?', disse ele. No dia a seguir reuniu toda a gente no campo e ele disse isso aos jogadores. Mandaram-me colocar um colete GPS, como os jogadores. Ainda não me disseram quantos fiz, só me disseram que perdi", começou por contar, aos meios oficiais do clube.Por ter perdido a aposta, Sabry foi sujeito a um túnel da morte', mas fê-lo com uma particularidade: com um capacete de bicicleta."Como sabia que ia levar, trouxe um capacete de casa, mas ao que parece nem foi por causa disso do GPS que levei, mas sim por ir com o micro [um microfone colocado para o efeito do vídeo publicado pelo clube]. O míster perguntou quem mandou levar micro e disse que não tinha dado autorização, pelo que o Jordão mandou fazer o túnel", acrescentou, entre risos.Apesar desta partida levada a cabo por João Pedro Sousa, o técnico de equipamentos teve apenas elogios para o treinador quando questionado mais a sério sobre qual era a sua opinião sobre este."É um amigo, um bom amigo. Vai ser sempre um bom amigo, aconteça o que acontecer. Será daqueles que levarei para a vida", concluiu.