Rúben Lameiras ambicioso: «Quero fazer 10 golos e 10 assistências»

Rúben Lameiras é um dos jogadores em plano de destaque neste arranque de temporada do Famalicão. O extremo de 25 anos cumpre a segunda época nos minhotos, mas já bateu a sua marca de golos da campanha passada, fruto dos três tiros certeiros registados nas duas anteriores partidas (um ao Rio Ave e dois diante do Farense).





"Acho que é preciso mais golos, preciso de criar mais coisas para a equipa. A ideia para este ano é ajudar em todos os aspetos, a marcar golos, a criar, a defender... É o meu objetivo para esse ano. Treino muito e adoro o um contra um, pois sinto-me muito confortável com a bola no pé", referiu Lameiras, em declarações aos meios do clube.Mas a sua ambição não é só marcar golos e "criar mais coisas para a equipa". Essa ambição reflete-se nos números que estabeleceu como fasquias a atingir: "Quero fazer 10 golos e 10 assistências. Estou num momento bom e só tenho de continuar a trabalhar. É esquecer um pouco o que aconteceu e ir ajudando a equipa. Vou tentar marcar mais golos e ajudar mais a equipa."Lameiras referia-se ao facto de o Famalicão ter virado de um 0-2 para 3-2 a seu favor no jogo com o Farense e ter, nos últimos segundos dos descontos, consentido o empate final (3-3).Esta tem sido uma fase especial da sua carreira, uma vez que Lameiras fez praticamente todo o seu trajeto em Inglaterra. "Desde que cheguei, receberam-me muito bem. Os jogadores são como meus irmãos, estou sempre com eles. Claro que tenho saudades da minha família, do pessoal de lá, mas aqui também me sinto em família", acrescentou o extremo.