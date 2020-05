Rúben Lameiras e as memórias do Tottenham: «Vi aqueles jogadores e queria ser como eles»

Rúben Lameiras tem um passado recheado de memórias, sobretudo em virtude dos muitos anos que passou ligado ao futebol inglês e, em concreto, ao Tottenham.





O extremo português do Famalicão viveu momentos áureos em Londres, tendo chegado a treinar várias vezes com a equipa principal dos Spurs. Uma fase que recorda com muita estima e que serviu para se moldar enquanto jogador."Tenho muitas memórias. Antes de treinar com eles, com 16 anos, eu ia ver os treinos. Havia jogadores de muita qualidade que um dia pensava que queria ser como eles, atingir o que atingiram. Foi uma motivação para continuar a trabalhar. Quando fiz 17 anos fiz o primeiro treino com eles e depois daí até aos 19 treinei quase todos os dias. Sempre me ajudaram. Os jogadores falavam comigo, do que podia fazer ou não fazer. Foi muito boa a educação que tive lá", revelou, aos meios oficiais do Famalicão.