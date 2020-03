Rúben Lameiras integrado

Depois de ter estado em dúvida para o jogo frente ao Belenenses SAD, Rúben Lameiras foi integrado nos trabalhos do Famalicão em vésperas da receção ao FC Porto. O extremo está apto e pode voltar às opções do técnico, configurando-se como mais uma alternativa para as alas, pese embora as escolhas para titular devam recair sobre Diogo Gonçalves e Fábio Martins, com Walterson também à espreita.

Também Ivo Pinto deve estar em condições de alinhar frente aos portistas, visto que não tem lesão, apesar das queixas apresentadas no Jamor. Em sentido contrário, Nico Schiappacasse e Ofori estão parados.