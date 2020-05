Rúben Lameiras foi um dos grandes responsáveis do arranque histórico do Famalicão e foi parte importante de um dos grandes momentos dos minhotos nessa fase: a vitória em Alvalade.





O extremo português marcou o primeiro golo dos famalicenses e cumpriu um grande sonho: o de marcar em casa do Sporting, clube do qual via jogos quando era mais novo, por causa da família."Antes só via os jogos do Sporting. A minha família é do Sporting e do Benfica e só via os dérbis. Via pouco, via mais o futebol inglês", disse, quando questionado sobre o que conhecia do campeonato português enquanto estava em Inglaterra, ainda antes de explicar as razões pela qual esse golo foi especial."Foi uma noite muito especial para mim e para a família. Ver tantos jogos do Sporting e a minha família lá a ver, marcou-me", acrescentou.