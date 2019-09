Rúben Lameiras: «Viemos a Alvalade com um plano»

Ruben Lameiras era a imagem de felicidade com a conquista da vitória por 2-1 em casa do Sporting."Viemos aqui com um plano. Sabemos que somos uma equipa muito forte e foi mais um passo no nosso caminho. O mais importante foram os 3 pontos. Não há segredo. Com os jogadores que temos aqui… Somos muito unidos. As pessoas que vieram a uma segunda-feira de Famalicão… queríamos dar-lhes algo. Este jogo mostrou o espírito que nós temos", disse.Questionado até onde o Famalicão pode chegar, optou por alguma prudência. "É jogo a jogo. Temos os pés no chão. Treinamos para o próximo jogo. Estamos a ir bem e é para continuar", referiu.O Sporting até começou melhor e chegou à vantagem aos 25 minutos, através do avançado argentino Luciano Vietto, que se estreou a marcar pelos leões, mas a equipa sensação da prova virou o resultado na segunda metade, com golos de Rúben Lameiras, aos 55, e de Coates, aos 88, na própria baliza.