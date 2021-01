Rúben Vinagre foi esta terça-feira oficializado como o mais recente reforço do Famalicão para a segunda metade da temporada. O defesa, de apenas 21 anos, falou pela primeira vez com as cores do emblema minhoto e referiu os motivos que o fizeram aceitar o convite.





"Ter a oportunidade de jogar no meu país a nível profissional foi uma das razões que me fez aceitar o convite do Famalicão. A Liga Portuguesa é uma das que mais valoriza os jovens jogadores e os eleva a altos patamares e, por isso, estou feliz por poder jogar num clube que possibilita essa oportunidade", apontou.