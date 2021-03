Rúben Vinagre ganha tempo

O facto de não ter sido convocado para o Europeu de sub-21 parece não ter abalado Rúben Vinagre, que rubricou mais uma boa exibição frente ao Sp. Braga. De resto, o facto de o lateral-esquerdo não ser um dos eleitos de Rui Jorge, ao contrário do colega Diogo Queirós, permite ao ex-Wolverhampton ganhar mais tempo e prosseguir o caminho de crescimento e afirmação que tem vindo a traçar desde que chegou aos minhotos.

Campeão europeu sub-17 em 2016 e sub-19 em 2018, fazendo parte do onze ideal de ambas as provas, Rúben Vinagre esteve também no Torneio de Toulon de 2018 e no Mundial de sub-20 em 2019, sendo opção regular das Seleções jovens. Pelo Famalicão, onde está por empréstimo do Wolves, o lateral já foi utilizado em 11 jogos.